Bus nel viadotto, salgono a 39 le vittime

foto Ansa Correlati Bus caduto nel viadotto, tutte le immagini 16:22 - Sale a 39 il bilancio delle vittime del tragico incidente del bus precipitato in una scarpata nell'Avellinese. E' morta Simona Del Giudice, di 16 anni. La ragazza era stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Loreto Mare di Napoli. Le sue condizioni sono sempre state giudicate molto critiche dai medici.

Esce dal coma e rifiuta l'intervento chirurgico - Ha rifiutato di farsi operare ed ha chiesto di tornare a Napoli dove le è stato detto che sono ricoverati i suoi familiari Clorinda Iaccarino, la 44enne sopravvissuta all'incidente di Monteforte Irpino. La donna non sa che il marito, Antonio Del Giudice, 51 anni, e Silvana, la figlia 22enne, hanno perso la vita nell'incidente.



Stamattina è morta anche l'altra figlia - Stamattina è morta anche l'altra figlia, Simona, di 16 anni. Dopo essere stata uscita sabato scorso dal coma farmacologico in cui era stata tenuta precauzionalmente, Clorinda vive uno stato crescente di agitazione dovuto al fatto di non conoscere le condizioni dei familiari che erano con lei sul bus della morte.



Attesa per le perizie tecniche - Settimana cruciale per l'inchiesta: i primi risultati delle perizie disposte dalla Procura di Avellino saranno a giorni sul tavolo dei magistrati. Il procuratore Rosario Cantelmo, insieme con i sostituti, Cecilia Annecchini e Armando Del Bene, hanno chiesto ai consulenti di far luce su due principali aspetti dell'incidente: l'eventuale avaria meccanica del pullman che nonostante avesse superato nell'aprile scorso l'ultima revisione aveva già percorso 900 mila chilometri dal 1995 quando l'automezzo fu immatricolato per la prima volta; la sicurezza delle barriere autostradali e la manutenzione del tratto dell'A16 in cui è avvenuto l'incidente.