foto Ansa Correlati Il luogo della sparatoria 00:44 - Un carabiniere è stato ucciso in una sparatoria durante un tentativo di rapina in una gioielleria a Maddaloni, nel Casertano. Alla rapina è seguito un inseguimento e una lunga sparatoria, e la vittima è stata freddata da diversi colpi di pistola. Ferito anche un maresciallo, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Fermati due dei quattro banditi: entrambi sono rimasti feriti durante la colluttazione. - Un carabiniere è stato ucciso in una sparatoria durante un tentativo di rapina in una gioielleria a Maddaloni, nel Casertano. Alla rapina è seguito un inseguimento e una lunga sparatoria, e la vittima è stata freddata da diversi colpi di pistola. Ferito anche un maresciallo, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Fermati due dei quattro banditi: entrambi sono rimasti feriti durante la colluttazione.

La sparatoria - secondo una prima ricostruzione - è avvenuta all'interno della gioielleria in via Ponte Carolino. I carabinieri chiamati sul posto hanno sorpreso nel negozio i quattro rapinatori. Ne è nata una sparatoria nel corso della quale è rimasto ucciso l'appuntato, Tiziano Della Ratta, e ferito un sottufficiale, il maresciallo Domenico Trombetta. Ferita anche, tra i rapinatori, una donna. Anche un cliente della gioielleria sarebbe rimasto ferito da un proiettile, ma solo di striscio. Il corpo dell'appuntato dei carabinieri è stato portato via dal luogo della sparatoria tra la commozione dei colleghi. Della Ratta, 27 anni, di Sant' Agata dei Goti (Benevento), lascia una moglie e un figlio di un anno.



Subito sono scattate le ricerche dei due malviventi in fuga su una Fiat Uno bianca. Nelle operazioni sono stati impiegati anche un elicottero dei carabinieri e uno della polizia. Nell'ipotesi che uno o entrambi i fuggiaschi siano rimasti feriti, si controllano gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali delle province di Caserta e Benevento e altre zone della Campania.