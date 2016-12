Caserta, scoperto ospizio-lager

foto Carabinieri 08:27 - Una casa per anziani abusiva, priva di impianto di riscaldamento, che ospitava 18 persone in pesssime condizioni igieniche e sanitarie, è stata scoperta dai carabinieri a Castel Volturno, nel Casertano. Alcuni degli anziani erano affetti da gravi patologie psichiche. La struttura è stata chiusa. Da definire le responsabilità della coppia di coniugi che gestiva l'ospizio. - Una casa per anziani abusiva, priva di impianto di riscaldamento, che ospitava 18 persone in pesssime condizioni igieniche e sanitarie, è stata scoperta dai carabinieri a Castel Volturno, nel Casertano. Alcuni degli anziani erano affetti da gravi patologie psichiche. La struttura è stata chiusa. Da definire le responsabilità della coppia di coniugi che gestiva l'ospizio.

Per poter essere ospitati, gli anziani versavano 700 euro ciascuno al mese. La struttura era in una casa e ospitava i vecchietti senza alcuna autorizzazione. Al momento dell'ingresso, i carabinieri hanno trovato posti letto ovunque, anche nel corridoio e in cucina. In ogni stanza, tutte di piccole dimensioni, gli anziani dormivano almeno in cinque. Gli ospiti sono stati allontanati e riportati alle famiglie di origine o sistemati in altre strutture.