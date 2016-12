foto Ansa

20:12

- Luca Cordero di Montezemolo è stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa, per abuso edilizio nei lavori eseguiti nella villa di Anacapri, residenza estiva del presidente della Ferrari. Con Montezemolo è stato condannato anche l'amministratore della Fisvi, Francesco Saverio Grazioli. Entrambi sono stati assolti per l'accusa di falso ideologico. Il pm, Milena Cortegiano, aveva chiesto per i due la condanna a un anno e tre mesi.