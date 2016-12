Rapinarono la compagna di Hamsik: 8 arresti

Di quella rapina sono responsabili tre degli arrestati, Giovanni Cervicato, Gaetano Sollo e Salvatore Diana. Gli otto destinatari della misura sono ritenuti responsabili a vario titolo di concorso in furto aggravato, lesioni personali, rapina aggravata, favoreggiamento personale, simulazione di reato e porto illegale di armi da sparo.



Cervicato è ritenuto responsabile anche di una tentata rapina ad un'altra donna, commessa nello stesso periodo e in analoghe circostanze.



Le sue ammissioni hanno permesso di individuare un gruppo specializzato in rapine nei confronti di donne alla guida di auto.