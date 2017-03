Annullato il comizio, Salvini: "A Napoli lo Stato non esiste, comandano i violenti"

Annullata la manifestazione finisce anche l'occupazione - "Ci hanno comunicato che la Mostra D'Oltremare rescinderà il contratto con Salvini. Per questo motivo liberiamo la sala congressi ma saremo comunque in piazza se Salvini dovesse venire ugualmente", ha detto Alfonso De Vito, uno dei portavoce del Comitato Mai con Salvini uscendo dalla sala occupata e dove sabato era prevista la manifestazione politica con il leader della Lega.



"A Napoli comandano i violenti ma io ci sarò lo stesso" - "Lo Stato a Napoli non esiste,comandano violenti e centri sociali. Lo Stato non è in grado di garantire democrazia, sicurezza e libertà d'espressione. Non è possibile che l'Italia sia ostaggio di delinquenti, di sindaci complici e ministri assenti" ha detto Salvini che però non recede dall'idea di andare nel capoluogo partenopeo. "Visto che non siamo in dittatura e per rispetto nei confronti delle migliaia di persone che hanno già annunciato la loro pacifica presenza, sabato alle 17 sarò Napoli come previsto" ha spiegato.