Agguato in periferia a Napoli, due persone uccise

Due persone sono state uccise in un agguato in Vico Cotugno, nel quartiere napoletano di Miano, alla periferia della città. Accanto ai due corpi è stato ritrovato uno scooter: probabile che le vittime, non ancora identificate, fossero in sella al mezzo. Dei killer nessuna traccia: dopo aver fatto fuoco ripetutamente i sicari si sono allontanati non si sa se in sella ad una motocicletta o con una vettura.