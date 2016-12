22 luglio 2014 Schettino paparazzato a un party a Ischia Nelle ore in cui al Giglio si lavora per rimuovere il relitto della Concordia, l'ex comandante della nave viene fotografato mentre si rilassa a una festa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:07 - Mentre al Giglio sono in pieno svolgimento le operazioni di recupero della Concordia, l'ex comandante della nave, Francesco Schettino, si rilassa in vacanza a Ischia. Il quotidiano dell'isola, "Il Golfo", ha pubblicato il reportage di un party che si è svolto sabato sera in una villa privata di Forio: in alcuni scatti Schettino viene ripreso in compagnia di altri ospiti, abbronzato e sorridente, vestito di bianco come tutti i partecipanti alla festa.