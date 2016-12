Salerno, sei obesa: non puoi entrare

14:44 - Barbara Scannapieco, Barbie per gli amici, è arrivata in una discoteca di Salerno intorno alla mezzanotte intenzionata a trascorrere una piacevole serata in compagnia degli amici, ma il personale del locale l'ha subito bloccata impedendole l'accesso. Gli uomini della sicurezza l'hanno fatta rimanere in fila, prima di farla entrare, fino alle tre e mezza del mattino e tutto questo solo perchè, secondo gli standard della discoteca, troppo grassa e non conforme al tipo di clientela del club.



Secondo chi le ha impedito di entrare, la ragazza, se avesse ballato in pista, avrebbe rovinato l'immagine della discoteca per colpa dei suoi chili di troppo e così ha dovuto subire un'umiliazione che lei stessa ha voluto raccontare senza alcun imbarazzo. Gli amici della giovane hanno chiesto chiarimenti, ma a quel punto Barbara ha preferito tornare a casa. Anche se la ragazza ha dichiarato di non essersi sentita in difetto nei confronti degli altri clienti l'accaduto ha scatenato parecchie polemiche: " Ero ben vestita e ben pettinata, l'unico accessorio che per colpa del mio peso non indossavo erano i tacchi.