13:03 - Cinque perle, una più grande dell'altra. Tutte contenute in una delle tre ostriche ordinate per cena. Giuseppe Di Bianco, dirigente di Poste Italiane, non dimenticherà facilmente la cena con l'amica Francesca in un ristorante sul lungomare di Salerno. E pensare che il locale, di ostriche, proprio non ne aveva: il caposala era stato infatti costretto ad andare di corsa ad acquistarle in pescheria per accontentare l'amico e cliente.

E' successo qualche giorno fa all'Osteria Nonna Maria di via Roma, come racconta il quotidiano Il Mattino.