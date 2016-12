Rubano hamburger per sfamare i figli: i CC di Benevento pagano il conto

19:24 - Hanno rubato due pacchi di hamburger in un supermercato di Telese Terme, nel Beneventano, per dar da mangiare ai figli. Ma i carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione del proprietario del negozio, dopo aver ascoltato il racconto delle due donne, hanno pagato il conto e allertato il Banco alimentare del Comune, così da far recapitare alle due famiglie anche generi di prima necessità.

Secondo i militari questi tipi di furti, dettati dalla disperazione di persone che hanno perso il posto o che sono in evidente situazione di indigenza, sono ormai all'ordine del giorno.



''Ci siamo ritrovati intorno quattro bimbi che avevano appena finito di mangiare la merce rubata. Ci siamo commossi decidendo di pagare noi lo scontrino al supermercato dove le loro madri avevano poco prima rubato il cibo surgelato''. Così il comandante della stazione dei carabinieri di Telese Terme (Benevento), Roberto D'Orta, commenta il gesto fatto insieme ai suoi uomini di pagare uno scontrino di 6,58 euro al supermercato del centro dove due donne avevano rubato poco prima due pacchi di hamburger per sfamare i loro figli.



''Quando ieri sera siamo stati allertati dai responsabili del supermercato che avevano notato il furto - continua D'Orta - abbiamo visionato il filmato delle telecamere a circuito chiuso ed identificato le due donne, di 27 e 30 anni. Quando ci siamo recati presso la loro abitazione - continua il comandante della stazione - siamo stati circondati da quattro bimbi piccoli che avevano appena consumato il cibo sottratto al supermercato. E di fronte alle loro domande, del perché fossimo lì, ci siamo commossi ed abbiamo deciso di risarcire il commerciante del pagamento della merce rubata''.



''E proprio questa mattina - aggiunge ancora D'Orta - grazie ai Servizi sociali del comune abbiamo consegnato dei pacchi alimentari alle due famiglie per garantire il sostentamento per qualche giorno ancora''.