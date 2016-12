7 gennaio 2014 Poliziotti feriti in una sparatoria

16:05 - Due poliziotti sono rimasti feriti in un conflitto a fuoco avvenuto nella notte a Napoli, dopo aver fermato uno scooter sul quale viaggiavano tre persone. Uno degli agenti è stato ricoverato nell'ospedale Loreto Mare, mentre l'altro è rimasto ferito di striscio a un braccio. Lo scooter è stato trovato poco lontano dal luogo della sparatoria. Sono in corso le ricerche delle tre persone coinvolte.

L'agente ricoverato in ospedale è stato raggiunto da un colpo di pistola al torace ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile: la prognosi è riservata, ma il poliziotto è cosciente e ha ricevuto la visita del questore di Napoli, Guido Maria Marino.



La sparatoria è scoppiata al termine di un inseguimento, cominciato quando la pattuglia del commissariato di Poggioreale ha intimato l'alt alle tre persone che viaggiavano a bordo di uno scooter Yamaha. Inizialmente è sembrato che i tre si fermassero per farsi controllare, ma subito dopo hanno estratto le armi ed è iniziato il conflitto a fuoco.