14 marzo 2014 Napoli, un treno Italo non frena in tempo

15:53 - Attimi di paura alla stazione di Napoli Centrale dove un treno ad alta velocità Italo non ha frenato in tempo e si è schiantato contro la barriera respingente del binario 24. Fortunatamente a bordo del treno, che sarebbe dovuto partire poco dopo per Milano, non c'erano ancora passeggeri. Sostituito a tempo di record, il convoglio è comunque riuscito a partire in orario. La causa dell'incidente potrebbe essere un guasto all'impianto frenante.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 11.30. Il treno numero 9938 di Ntv, Nuovo trasporto viaggiatori, sarebbe dovuto partire alle 11.45 e si stava posizionando sul binario per permettere ai passeggeri di salire.



Danneggiata sia la prima carrozza del convoglio sia la barriera respingente, che ora necessita di interventi di riparazione.