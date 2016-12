31 maggio 2014 Napoli, uccisi due fratelli pregiudicati: crivellati di colpi in casa Roberto e Giovanni Scognamiglio, di 26 e 42 anni sono stati investiti da una vera e propria pioggia di fuoco Tweet google 0 Invia ad un amico

18:40 - Agguato a Torre Annunziata (Napoli): a cadere sotto i colpi dei sicari due fratelli - entrambi pregiudicati - uccisi poco prima della mezzanotte di venerdì in un agguato scattato nel seminterrato della villetta di proprietà di uno dei due. Si tratta di Roberto e Giovanni Scognamiglio, di 26 e 42 anni: sono stati investiti da una pioggia di fuoco. Ignoti sono entrati in casa e hanno sparato.

Roberto è morto sul posto, Giovanni in ospedale. Sul luogo dell'agguato, la polizia scientifica ha trovato decine di bossoli, ogive, frammenti di proiettili e anche una pistola calibro 9 Luger con ancora 10 cartucce nel caricatore e il colpo in canna.



I due fratelli erano di Torre Annunziata: Roberto aveva precedenti per usura e droga; Giovanni per usura, furto e armi. Gli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato di Torre Annunziata non escludono alcuna ipotesi anche se sembra prevalere quella dell'omicidio maturato a causa delle attività usuraie dei due fratelli.