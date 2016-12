11 luglio 2014 Napoli: lieve tamponamento, l'airbag

si apre e uccide una bimba di soli 7 mesi La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale Santobono di Napoli per le gravi lesioni riportate al cervello Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:33 - Terribile fine per una bimba di appena sette mesi, schiacciata dall'airbag apertosi per un tamponamento a catena avvenuto nel Vesuviano. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale Santobono di Napoli per le gravi lesioni riportate al cervello. La bambina era a bordo di una Fiat Punto, insieme ai nonni e alla madre, una trentenne di Poggiomarino alla guida della vettura.

La bimba si trovava in un seggiolone sistemato sul sedile anteriore dell'auto, accanto alla madre, che e' rimasta coinvolta in un tamponamento a catena con tre auto a Ottaviano. La Fiat Punto sulla quale viaggiava la piccola, e' stata l'ultima delle tre auto coinvolte in quello che sembrava essere un banale tamponamento.



L'airbag, forse a causa della velocità sostenuta, si è aperto, schiacciando contro il seggiolino la piccola. Inutili i tentativi dei medici di rianimare la bimba, le cui condizioni sono subito apparse disperate.



Il quartiere dove viveva la famiglia della piccola Noemi Massa è in lacrime, distrutto dal dolore. I Massa sono molto noti in tutta la zona del Fornillo: il padre Gennaro è un bravo pizzaiolo apprezzato in tutta l’area vesuviana. Appena due anni fa la famiglia venne sconvolta da un altro lutto: la morte del nonno della piccola, Francesco, su cui venne aperta un’inchiesta per un presunto caso di malasanità.