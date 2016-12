Santa Maria Capua Vetere, bimba cade dal quarto piano e muore

20:05 - E' caduta dal balcone al quarto piano di un palazzo ed è morta sul colpo, schiantandosi al suolo. Questa la tragica fine di una bimba a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La piccola, di nove anni, era ipovedente. Sul posto la polizia, che sta indagando per accertare le cause dell'incidente.

La tragedia è avvenuta in via Luigi Sturzo, non lontano dalla villa comunale dove c'erano numerose persone la cui attenzione è stata richiamata dal tonfo. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.