Napoli, vedova 37enne fa sesso con l'amante accanto al loculo del marito

13:11 - Una giovane vedova di 37 anni del Nolano è stata colta in flagrante durante un rapporto sessuale nella cappella del cimitero di Cimitile. E non in una cappella qualunque, ma proprio accanto al loculo del marito, defunto da qualche anno prematuramente in un incidente stradale. La bizzarra notizia, non ancora confermata da fonti certe, è stata riportata dal sito retenews24.it.

L'amante della vedova, 40enne, sarebbe un noto ristoratore di Cicciano sposato con figli e suo datore di lavoro. Pare che gli incontri avvenissero già da molto tempo proprio nella cappella dove giace il marito della donna per non destare sospetti tra le rispettive famiglie. Di mattina o pomeriggio in base alla disponibilità di entrambi.



L'ultimo incontro, protrattosi più del previsto fino all’ora di chiusura del cimitero, è stato fatale. Il custode, prima di sbarrare i cancelli, ha effettuato il solito giro di controllo. Udendo dei lamenti dall'interno di una cappella, ha dato un'occhiata credendo che qualche visitatore fosse vittima di un malore. E invece davanti ai suoi occhi si è materializzata la scena dei due amanti, nudi e avvinghiati sul pavimento. L’imbarazzo avrebbe spinto i due a rivestirsi velocemente e scappare senza proferire parola.