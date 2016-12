Maltempo da Nord a Sud, cinque morti Vento sradica albero, grave un bambino

Calabria pesantemente colpita, un morto e un bambino ferito - La prima vittima del maltempo è stata Rocco Montorro, di 51 anni, rimasto schiacciato da un eucalipto di grandi dimensioni che, per il forte vento, si è abbattuto sulla sua automobile. La tragedia è avvenuta a Candinoni, nella piana di Gioia Tauro. Inutili i soccorsi: l'agricoltore, che stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro in campagna, è morto sul colpo.



Sempre in Calabria, un albero, abbattuto dal forte vento, è finito su un bambino di otto anni provocandogli un grave trauma cranico e varie fratture.



Scuole chiuse a Reggio Calabria e a Cosenza - Resta alta l'allerta maltempo in Calabria. A Reggio Calabria e a Cosenza è stata disposta la chiusura di tutte le scuole per la giornata di lunedì.



Nel Veronese annegato un 50enne - Al maltempo sarebbe legata anche la morte del 50enne annegato nel Veronese dopo essere scivolato nel fiume Tione, mentre era in compagnia di alcuni amici. All'origine della disgrazia forse il terreno reso viscido dalla pioggia.



Treno deragliato nel Biellese, illesi i passeggeri - Se quelli avvenuti in Calabria sono stati gli episodi più gravi, sono stati numerosi gli incidenti provocati dal maltempo. Un treno regionale è deragliato in Piemonte per un frana provocata dalle forti piogge: è accaduto in provincia di Biella, tra Cossato e Rovasenda. Sul convoglio, che era diretto a Novara, viaggiavano 13 passeggeri, rimasti illesi e che sono stati accompagnati dai soccorritori alla stazione di Cossato. L'incidente ha provocato l'interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea, lungo la quale è stato allestito un servizio bus sostitutivo.



Forti nevicate, il Piemonte tra mille disagi - Il Piemonte è tra le regioni più colpite dal maltempo. Una bufera di neve (novanta centimetri al colle di Tenda, tra Italia e Francia, 70 al Colle della Maddalena, una ventina in pianura) ha investito il Cuneese creando disagi alla viabilità. In Valle Stura un tir di traverso lungo la carreggiata ha bloccato il traffico per oltre un'ora e sono stati una quarantina gli interventi compiuti dai vigili del fuoco. Numerosi gli alberi spezzati dal peso della neve e le auto fuoristrada, soprattutto nelle zone di Saluzzo e Bra. Neve anche sul resto del Piemonte, dalla Valle di Susa al nord della regione.



Neve anche nel Savonese - Analoghi disagi in Liguria, nel Savonese, soprattutto in Val Bormida. Tra Carcare e Cairo Montenotte sono caduti quasi 40 centimetri di neve. Alberi si sono abbattuti sulle strade bloccando la circolazione tra San Giuseppe di Cairo e Cengio, tra Dego e Giusvalla e Pontinvrea, tra Murialdo e Calizzano e tra Altare e Mallare. A Roccavignale e Pianissolo diverse abitazioni sono rimaste al buio a causa della caduta di alberi che hanno danneggiato i cavi della linee elettriche. Diversi anche gli incidenti stradali a causa dell'asfalto viscido.