Locri, marito ucciso: arrestati la moglie e il giovane amante

Volevano farsi una vita insieme, non prima di aver ucciso il marito di lei. Lo affermano i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica che, insieme a quelli del Gruppo di Locri, hanno sottoposto a fermo Sabrina Marziano, 28 anni, ed il suo amante Agostino Micelotta (21) per l'omicidio del marito di lei Ernesto Ienco (31) ucciso 7 giorni fa a Riace a colpi di fucile. I due sono accusati di concorso in omicidio aggravato e porto e detenzione di armi.