Giallo su un incidente aereo nel Cosentino: ricerche senza esito

Un piccolo aereo da turismo, decollato da Scalea, potrebbe essere precipitato, secondo alcuni testimoni, sulle montagne nei territori dei comuni di San Nicola Arcella e Santa Domenica Talao, nel Cosentino , ma le ricerche dei soccorritori non hanno dato alcun esito, e l'Enav non ha confermato la presenza o il passaggio in zona di velivoli.

L'allarme, che vede impegnati prefettura di Cosenza, protezione civile, vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri (nella foto di Luigi Salsini), è scattato dopo che dall'aviosuperficie di Scalea era stata intercettata una comunicazione poi interrottasi bruscamente. Secondo quanto riferito dai soccorritori, nello stesso momento, alcuni cittadini che abitano nella zona del presunto impatto hanno telefonato al 118 riferendo di avere notato la presenza di un piccolo aereo che volava molto basso e a distanza di pochi minuti un rumore forte e una colonna di fumo.



Un elicottero del 118 si è subito alzato in volo e ha perlustrato più volte la zona, molto impervia e difficile da raggiungere, senza però trovare tracce di rottami. Anche secondo l'Enav, ente che si occupa di assistenza al volo, non è stato confermato il passaggio in zona di aerei, ma le ricerche sono scattate comunque perché non è possibile escludere che si sia trattato di un velivolo decollato senza avere comunicato il piano di volo.