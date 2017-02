Cosenza, il medico-poliziotto salva una bimba di tre anni

Due agenti di una volante della Questura di Cosenza hanno salvato la vita ad una bambina di tre anni dopo essersi imbattuti in un uomo in stato confusionale che usciva da un portone portando in braccio una bimba in preda a forti convulsioni. Uno degli operatori di Polizia , Giancarlo Pullano , con laurea in medicina, ha effettuato le manovre necessarie per farla tornare a respirare normalmente durante il tragitto in ospedale. Ora la bimba è ricoverata in pediatria ma sta bene.

"Non sono un supereroe, faccio solo il mio lavoro facendo coincidere due passioni: la medicina e l'essere poliziotto", ha detto l'ispettore della Polizia di Stato Giancarlo Pullano. "Terminato il lavoro sulla volante faccio il medico volontario con la Croce rossa italiana e lavoro sulle ambulanze - ha raccontato ai giornalisti - Tutti noi abbiamo competenze di primo soccorso, io ho solo in più la passione per la medicina".



Ma non per questo ha rinunciato al suo lavoro. "Lo amo - spiega - e non rinuncerei mai all'operatività. Adesso andrò a trovare la piccola appena possibile". La bambina è ricoverata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Cosenza. Deve la vita all'incontro "casuale" con l'ispettore Pullano perché la pattuglia dell'ispettore era intervenuta nel palazzo per una lite in famiglia e solo uscendo dall'appartamento aveva incontrato, per le scale, il padre con la piccola, ormai cianotica, in braccio.