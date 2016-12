Catanzaro, parcheggio per disabili estremo: l'errore smascherato con Google Maps

Al centro un albero secolare, davanti un cartello con il simbolo del parcheggio un po' instabile e tutt'intorno le strisce gialle e l'omino in sedia a rotelle che indica un posto auto per disabili. Un parcheggio un po' estremo, vista l'esiguità dello spazio disponibile e così la foto scattata in via Spasari 25, ad Argusto, in provincia di Catanzaro, rimbalza sui social network. Ma a smascherare l'errore commesso dagli addetti alla segnaletica stradale è un clic su Google Maps: dove oggi è stato approntato uno scomodo parcheggio, prima c'era un passaggio protetto per persone diversamente abili.