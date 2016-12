Caivano, nuovo presunto caso di abusi su una bimba: la mamma denuncia lo zio e il nonno paterni, pm indagano

La Procura di Napoli Nord sta indagando su un nuovo presunto caso di abusi sessuali su una bimba di 4 anni avvenuto al Parco Verde di Caivano (Napoli), luogo noto per le morti dei piccoli Antonio Giglio e Fortuna Loffredo , di 3 e 6 anni, deceduti in circostanze simili. Lo riporta Il Mattino. La vicenda è emersa durante una separazione tra due coniugi: la madre della piccola ha accusato lo zio e il nonno paterni di aver commesso violenze.

La donna ha presentato la denuncia ai carabinieri della locale stazione e la Procura ha subito aperto un fascicolo. Le indagini sono appena iniziate ma per precauzione il Tribunale dei minori ha già provveduto a misure di tutela per la bimba, con un'assistenza di esperti che valutino comportamenti e racconti della piccola.



La madre avrebbe notato che la sua bambina aveva atteggiamenti anomali e, dai racconti della stessa, sarebbe arrivata alla conclusione che qualcosa di brutto le succedeva quando andava a casa di alcuni parenti. La bimba diceva cose, secondo la mamma, che difficilmente a quell'età si possono immaginare. Ecco così la decisione di intervenire, prima di tutto parlando con i parenti. Questi avrebbero preso la cosa molto male arrivando addirittura a minacciare la donna, che ha quindi pensato di rivolgersi alle forze dell'ordine. Sarà ora loro compito svelare se si tratta dell'ennesimo caso di violenza su una bambina.



Risale a poco più di due anni fa la tragica morte della piccola Fortuna Loffredo. Il suo caso è il primo capitolo di una storia di orrori e di violenze sui più piccoli che sembra non avere fine.