Famiglia record, nata la 16esima figlia

foto Web 13:13 - Un fiocco rosa molto speciale è stato esposto questa mattina all'ospedale di Catanzaro dove è nata la piccola Paola, l'ultima arrivata di una famiglia record che conta ora ben sedici figli. Ad accogliere la bimba, accanto alla mamma Rita e al papà Aurelio, c'era tutta la famiglia: un vero e proprio esercito di fratelli e sorelle pronti a festeggiare con amici e parenti. - Un fiocco rosa molto speciale è stato esposto questa mattina all'ospedale di Catanzaro dove è nata la piccola Paola, l'ultima arrivata di una famiglia record che conta ora ben sedici figli. Ad accogliere la bimba, accanto alla mamma Rita e al papà Aurelio, c'era tutta la famiglia: un vero e proprio esercito di fratelli e sorelle pronti a festeggiare con amici e parenti.

Aurelio lavora all'Accademia di Belle Arti del capoluogo calabrese, mentre Rita, per seguire i figli, il lavoro l'ha dovuto lasciare. La coppia è molto religiosa ed è impegnata in un percorso di fede neocatecumenale.



Gli Anania vivono in un appartamento di 110 metri quadrati in un quartiere di recente espansione della città e non sembrano per nulla lasciarsi intimorire dalla crisi: una famiglia davvero molto speciale e fuori dai canoni in un periodo caratterizzato da invecchiamento della popolazione e crescita zero. Ad attendere l'ultima arrivata ci sono Marta, Priscilla, Luca, Maria, Giacomo, Lucia, Felicita, Giuditta, Elia, Beatrice, Benedetto, Giovanni, Salvatore e Bruno e la più piccola Domitilla, nata appena la scorsa estate.