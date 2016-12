foto Dal Web

01:13

- Una lanterna volante ha causato un incendio in un bosco a San Giorgio Albanese (Cosenza). Secondo le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco, si era pensato ad un frammento di meteorite ma in tarda serata è stato individuato l'oggetto e si è potuto accertare che si strattava di un gioco pirico utilizzato per le feste. Nella zona, infatti, si è svolta la cerimonia di un matrimonio al termine del quale sono state liberate alcune lanterne.