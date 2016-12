Droga, maxi sequestro al porto di Gioia Tauro

foto Guardia di Finanza di Fiumicino 07:50 - La Guardia di Finanza ha sequestrato nel porto di Gioia Tauro 262 kg di cocaina purissima. La droga era in due container sbarcati da altrettante navi mercantili provenienti dal Centro-America. Uno dei due contenitori era diretto in Grecia ed era in transito nel porto di Gioia, mentre il secondo doveva raggiungere il Nord Italia. Il valore della cocaina sequestrata è di circa 50 milioni di euro. - La Guardia di Finanza ha sequestrato nel porto di Gioia Tauro 262 kg di cocaina purissima. La droga era in due container sbarcati da altrettante navi mercantili provenienti dal Centro-America. Uno dei due contenitori era diretto in Grecia ed era in transito nel porto di Gioia, mentre il secondo doveva raggiungere il Nord Italia. Il valore della cocaina sequestrata è di circa 50 milioni di euro.

I due container erano stati sbarcati dalle navi mercantili Charlotte Rickmers e Msc Catania ed erano stati imbarcati nei porti di Paita, in Perù, e di Mazatlan, in Messico. L'operazione che ha portato al sequestro è stata condotta dalla Dda di Reggio Calabria in coordinamento con la Procura della Repubblica di Palmi.



La cocaina era custodita in cinque borsoni neri e confezionata in 219 panetti. Ad eseguire il sequestro sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria, sezione antidroga di Reggio Calabria e del Gruppo di Gioia Tauro, insieme all'Ufficio centrale antifrode dell'Agenzia delle dogane.



Complessivamente nel porto di Gioia Tauro, dall'inizio del 2012, Guardia di Finanza e Agenzia delle dogane hanno sequestrato 376 chilogrammi di cocaina.