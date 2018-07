Calabria, squalo a pochi passi dalla riva: paura tra i bagnanti

Attimi di paura tra i bagnanti sulla spiaggia di Catona, in provincia di Reggio Calabria, dove a sorpresa è comparso uno squalo a pochissimi metri dalla riva. "Un esemplare così grosso e così vicino non l'ho mai visto, nemmeno alle Maldive", ha raccontato una donna. Lo squalo è stato poi allontanato grazie all'intervento dei bagnini. In tanti hanno ripreso e diffuso l'accaduto sui social.