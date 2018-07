Brescia, ragazzina dispersa nei boschi: riprese le ricerche, è corsa contro il tempo

Sono già tre notti che la ragazzina, di origini pachistane, passa fuori casa da sola, al freddo e sotto la pioggia, vestita con gli stessi abiti leggeri indossati per quella che doveva essere una tranquilla gita in montagna con altri coetanei disabili e gli operatori della onlus Fobap.



I genitori, disperati, chiedono di non desistere dalle ricerche. Intanto il sole è tornato a riscaldare il monte di San Bartolomeo e le temperature sono più miti. "Stiamo cercando una persona viva", riferiscono i soccorritori, i quali hanno lasciato bottigliette d'acqua e cibo tra la vegetazione con l'auspicio che la giovanissima li trovi e riesca a sopravvivere.



Le ricerche, cui partecipano circa 300 professionisti tra vigili del fuoco, speleologi e carabinieri, si concentrano in un'area di 130 ettari. Sabato i cani molecolari hanno fiutato tracce della dodicenne poco distante da dove, verso l'ora di pranzo di giovedì, si sarebbe allontanata. Iuschra, spiega la famiglia, "tende a nascondersi dagli sconosciuti", motivo per cui i soccorritori cercando di attrarla con "trappole" sonore. In questi giorni sono stati impiegati anche gli elicotteri e i droni che rilevano il calore della presenza umana.



Gli speleologi stanno passando al setaccio una per una grotte e cavità carsiche della zona in cui la piccola, impaurita, potrebbe essersi rifugiata o, nella peggiore delle ipotesi, caduta. L'altopiano di Brescia è disseminato di buche profonde anche quaranta metri, e non tutte sono censite. Dai paesi limitrofi non è giunta alcuna segnalazione.



Nulla è escluso per la Procura di Brescia, che ha aperto un fascicolo. L'educatrice che seguiva la ragazzina rischia la denuncia per abbandono di minore, con l'aggravante della disabilità. L'ultimo ad averla vista è un residente sulla sessantina, che ha incrociato la minore mentre si trovava in compagnia del suo cane.



Tre i posti di blocco all'accesso del centro operativo nell'altopiano di Cariadeghe, da cui partono le squadre dei soccorsi. In tantissimi da tutta la Lombardia hanno espresso la volontà di dare una mano. Il sindaco di Serle, Paolo Bonvicini, invita però "i liberi cittadini a non salire a Serle per effettuare le ricerche" per non intralciare il lavoro degli esperti.