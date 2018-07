Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita

Una ragazzina di 12 anni affetta da autismo è dispersa nei boschi di Serle, in provincia di Brescia. La piccola era in gita in compagnia di un gruppo di persone quando si sono perse le sue tracce. Pare che con lei ci fossero altri giovani disabili. Volontari, vigili del fuoco e carabinieri stanno perlustrando i boschi della zona alla ricerca della 12enne.