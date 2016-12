Scandalo petrolio, Federica Guidi dopo il colloquio in Procura: "Io sono parte offesa"

"Ho risposto a tutte le domande. Dal punto di vista giuridico ho appreso definitivamente di essere persona offesa". Lo ha detto l'ex ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, al termine dell'incontro con i pm della Procura di Potenza che indagano sullo scandalo petrolio. "Vorrei ringraziare i magistrati per avermi dato la possibilità in tempi così brevi di chiarire questa vicenda così spiacevole per me", ha aggiunto.