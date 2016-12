Esplode fucile durante spettacolo sui briganti, morti 2 figuranti a Potenza

La rappresentazione era cominciata da circa un'ora quando è stata allestita la scena della fucilazione di un brigante: sei figuranti in abiti militari stavano per eseguire la sentenza di morte quando uno o forse due dei fucili di scena sono esplosi. Uno dei figuranti che impersonavano i soldati, Agostino Carullo, di 55 anni, è morto all'istante, raggiunto alla testa da grosse schegge. Vicino a lui si trovava Donato Gianfredi, di 56 anni, anche lui nella parte di un soldato; ha riportato ferite gravissime ed è morto poco dopo l'ingresso nella sala operatoria dell'ospedale San Carlo di Potenza.



Due feriti in codice rosso, c'è anche un bambino - In ospedale sono stati trasportati altri cinque feriti: due in codice rosso tra in quali un bambino di cinque anni. Gli altri tre feriti sono giunti in codice verde: le loro condizioni non sono gravi. Molte altre persone sono state colpite da schegge ma hanno riportato lesioni non gravi.



Tutti i testimoni che stavano osservando la rievocazione storica e, in particolare, la scena della fucilazione del brigante, hanno detto di aver sentito una fortissima esplosione provenire da almeno uno dei fucili di scena utilizzati dai figuranti. L'area dove è andata in scena lo spettacolo è stata transennata.



Intervengono gli artificieri - Sono intervenuti anche gli artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza i tre fucili rimasti a terra: uno è stato semidistrutto dall'esplosione, gli altri due sono danneggiati. Altri tre fucili in dotazione al plotone di esecuzione che, nella finzione scenica, stava per fucilare un brigante, sono di legno e privi di qualsiasi meccanismo di sparo.