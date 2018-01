Banche, caso Renzi-De Benedetti: procura indaga per fuga di notizie

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla pubblicazione di documenti coperti da segreto e depositati in Commissione banche. Sui quotidiani è stata trascritta una telefonata del 2015 nella quale l'imprenditore Carlo De Benedetti discuteva della riforma delle Banche Popolari con il suo broker, Gianluca Bolengo, affermando di aver parlato con l'allora premier Matteo Renzi.