Aspettando Quota 100, la denuncia di un barista milanese: "Ho 64 anni e devo ancora lavorare"

Il signor Pio ha un sogno, quello di poter lasciare il lavoro e godersi finalmente la meritata pensione. Ma con la legge attuale – la Fornero - dovrà continuare ad aprire il suo bar tutte le mattine per i prossimi tre anni, come minimo. Ed è per questo che sta aspettando con ansia l’introduzione della ‘Quota 100’. “Ho 64 anni, l’anno scorso ho avuto un infarto - racconta ai microfoni di Stasera Italia - e poi sono tornato al lavoro, non ce la faccio più”. Se il governo approvasse la riforma pensionistica, Pio avrebbe già i requisiti per poter rimanere a casa: "Pretendo che venga fatta; lo chiamano governo del cambiamento, no? Sarebbe ora di cambiare".