I cinesi comprano lo zoo di Fasano?

08:22 - Il parco faunistico più grande d'Italia, lo zoo safari di Fasano, il più ricco in Europa per varietà di specie animali, sta per essere venduto ai cinesi.



La National Investment Company, attraverso una sua controllata che opera nel campo della multimedialità, la Shangai Creative City Technology Development, sarebbe tanto interessata all'acquisto da mandare domenica prossima una prima delegazione a esaminare la struttura che sorge nel cuore della Puglia e fa da importante traino del turismo tra le province di Bari e Brindisi.



Sarebbe questo il primo passo di una trattativa che pare già avviata e che potrebbe cedere a investitori esteri un autentico gioiello tra i parchi faunistici italiani e che negli ultimi 20 anni, da quando cioè gli attuali proprietari lo hanno rilevato dal fondatore, ha moltiplicato il suo valore.