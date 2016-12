La sorella del ministro Kyenge nei guai

foto Ansa 12:19 - Guai giudiziari per la famiglia Kyenge: Dora Kyenge, uno dei 38 fratelli del Ministro dell’integrazione Cecile Kyenge, è stata rinviata a giudizio davanti al Giudice di Pace di Pesaro, per aver picchiato e insultato una vicina di casa albanese lo scorso 18 aprile. L’albanese, medicata al pronto soccorso con una prognosi di cinque giorni, aveva sporto querela per lesioni, minacce e ingiurie soltanto un mese dopo. - Guai giudiziari per la famiglia Kyenge: Dora Kyenge, uno dei 38 fratelli del Ministro dell’integrazione Cecile Kyenge, è stata rinviata a giudizio davanti al Giudice di Pace di Pesaro, per aver picchiato e insultato una vicina di casa albanese lo scorso 18 aprile. L’albanese, medicata al pronto soccorso con una prognosi di cinque giorni, aveva sporto querela per lesioni, minacce e ingiurie soltanto un mese dopo.

Secondo il racconto della vittima, Dora Kyenge l’avrebbe colpita con un pugno al collo, minacciata di morte ed infine insultata, facendo anche riferimento al paese di provenienza, l’Albania per poi concludere dichiarando “Ho le spalle coperte, mia sorella è in Parlamento”.

La sorella del Ministro, 46enne, ha lavorato con un contratto part-time all’Ipercoop e come sarta, e non è nuova per la stampa: i giornali, infatti, si erano già occupati di lei nel 2008, quando si rivolse alla Lega Nord perché l’aiutasse a prendere possesso dell’alloggio di edilizia popolare che le era stato assegnato, ma che all’epoca era occupato da una famiglia marocchina.