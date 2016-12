Lecce, lancia cuccioli di cane: denunciato

foto Da video Correlati Capri, continua la strage dei gatti

- Un uomo intento a scaraventare oltre un muro di recinzione, alto alcuni metri, tre cuccioli di cane è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il fatto è avvenuto in una strada di campagna alla periferia di Melendugno (Lecce), dove l'operaio, 55 anni, ha lanciato i tre cuccioli facendoli cadere in un deposito, nella quale c'erano anche cani adulti. L'uomo, appassionato di jogging, residente in una frazione di Vernole, è stato denunciato dai carabinieri; la denuncia è scattata dopo le indagini dei militari che hanno visionato il video.