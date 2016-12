Meteo, domenica ancora con sole ovunque

foto Meteo.it Correlati Previsioni 10:23 - Domenica di tempo bello e caldo nella norma grazie alla protezione dell’Anticiclone delle Azzorre. Al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della Penisola con isolati temporali su Alpi piemontesi, Appennino emiliano, Appennino calabro-lucano, zone interne di Sicilia e Sardegna. - Domenica di tempo bello e caldo nella norma grazie alla protezione dell’Anticiclone delle Azzorre. Al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della Penisola con isolati temporali su Alpi piemontesi, Appennino emiliano, Appennino calabro-lucano, zone interne di Sicilia e Sardegna.

Non si esclude qualche locale sconfinamento sul Piemonte occidentale in serata. Sempre bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature senza grandi variazioni, al più è previsto un lieve aumento lungo tutto il versante adriatico: caldo nella norma con massime pomeridiane comprese tra 29 e 33 gradi; punte di 34-35 in Toscana. Venti deboli e mari poco mossi; soltanto il basso Adriatico e lo Ionio potranno ancora risultare localmente mossi.



ARRIVA LA PERTURBAZIONE N. 3



Nelle seconda parte di lunedì è previsto un peggioramento del tempo al Nord, con temporali localmente anche forti, per l’arrivo dall’Europa centrale della perturbazione numero 3 di agosto che poi scivolerà verso sud.



PREVISIONI PER LUNEDI’



Lunedì al mattino tempo bello ma con nubi in lento aumento su Alpi, Prealpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio rovesci e temporali diffusi sul settore alpino e prealpino, temporali di calore nelle zone interne delle Isole e sull’Appennino calabro-lucano. Tra tardo pomeriggio e sera i temporali dalle Alpi si estenderanno a Piemonte, Lombardia e Venezie e nella notte raggiungeranno anche la Liguria, l’Emilia Romagna e l’alta Toscana. Temperature: senza variazioni rilevanti. Venti: rinforzo del Libeccio sul mar Ligure.



Martedì poi la perturbazione scivolerà lungo la Penisola portando al mattino temporali in Emilia Romagna, Toscana, Marche e nel pomeriggio in gran parte del resto del Centrosud, specialmente sul Medio Adriatico. Il tempo migliorerà al Nord, in modo particolare sul Nordovest. Con i temporali avremo un calo termico più sensibile al Nordest e al Centro (4-7 gradi). Martedì sarà una giornata ventosa in Liguria, sull’alto Adriatico (Bora) e in Sardegna (Maestrale).



TENDENZA SETTIMANA



Mercoledì tempo buono in gran parte del Centronord; ancora rischio di temporali nel Lazio, al Sud e nelle Isole, soprattutto nelle zone interne. Le temperature saranno in calo al Sud e in rialzo al Nordest e al Centro. Tra giovedì e venerdì in queste zone avremo maggiore stabilità quando i temporali saranno pochi e più che altro limitati ai monti.