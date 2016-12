14:51 - L'amore per il barbecue vince pure sulle temperature africane, se persino dall'Australia e dal Brasile sono arrivati sulla spiaggia veneta di Rosolina, nel Rodigino, per partecipare alla grande sfida di griglie roventi. Tradizione d'estate, tra festa popolare e gara di cucina, a colpi di braciole, costate, salsicce, e radicchio. Cento le coppie di cuochi- anche dall'Etiopia, dal Brasile, dalla Russia- cento le griglie, soprattutto voglia di divertirsi, e assaggiare. Ma la passione per il barbecue ha acceso anche altre fiamme. Tra gli allegri chef, Andrea ed Elisa, oggi sposi, che proprio tra le griglie si sono incontrati.