Milano, uomo tenta di affogare il figlio di 7 mesi

foto Ansa 13:36 - Un uomo, a Milano, avrebbe cercato di affogare nel lavandino di casa il figlio di 7 mesi, senza riuscirci. La madre ha portato il piccolo di corsa all'ospedale e ora si trova fuori pericolo. Secondo quanto raccontato, la donna, una venezuelana, avrebbe scoperto quanto accaduto dopo che il marito l'ha svegliata dicendole di aver fatto "una cosa tremenda" al bambino. - Un uomo, a Milano, avrebbe cercato di affogare nel lavandino di casa il figlio di 7 mesi, senza riuscirci. La madre ha portato il piccolo di corsa all'ospedale e ora si trova fuori pericolo. Secondo quanto raccontato, la donna, una venezuelana, avrebbe scoperto quanto accaduto dopo che il marito l'ha svegliata dicendole di aver fatto "una cosa tremenda" al bambino.

Subito dopo la confessione, la donna è andata a cercare il figlioletto e lo ha trovato tutto bagnato. L'uomo, un italiano di 30 anni, ha detto di aver compiuto il folle gesto nel lavandino, che in effetti era pieno d'acqua. A quel punto, sempre secondo la testimonianza della donna, è intervenuto un amico ospite della coppia che ha aiutato la venezuelana a portare il bambino al pronto soccorso. Per far uscire di casa il piccolo, l'uomo ha anche dovuto litigare con il padre. Quest'ultimo è successivamente stato prelevato dalla polizia e condotto in Questura.