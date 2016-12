Pavia, anziana uccisa per 100 euro: un fermo

foto Da video 16:26 - Svolta nella vicenda di Alma Pecorara, l'anziana trovata morta mercoledì mattina nella sua abitazione di Montecalvo Versiggia, nell'Oltrepò Pavese. Un uomo è stato fermato dai carabinieri nella nottata: si tratta di Costantin S., un romeno di 34 anni. Sembra che la donna sia stata uccisa per un debito di 100 euro. - Svolta nella vicenda di, l'anziana trovata morta mercoledì mattina nella sua abitazione di Montecalvo Versiggia, nell'Oltrepò Pavese. Un uomo è statodai carabinieri nella nottata: si tratta di. Sembra che la donna sia stata uccisa per un debito di 100 euro.

Il motivo dell'omicidio è emerso dalle indagini che hanno portato al fermo del 34enne. Sembra che la donna non gli volesse restituire una caparra d'affitto.



Chi è il romeno fermato - L'uomo fermato è un pregiudicato romeno senza una dimora fissa, già noto alle forze dell'ordine per risse e ubriachezza. I carabinieri lo hanno fermato mentre si trovava nella stanza dove viveva in affitto in un paese vicino a Montecalvo Versiggia, Golferenzo. Fa il lavoratore stagionale.



Tra lui e la donna c'erano state diverse liti per una caparra di circa 100 euro che la donna, che gestisce un paio di immobili nella zona, non voleva restituire allo straniero a cui aveva affittato in nero una stanza e che poi aveva "sfrattato". Sembra che lui non si fosse mai rassegnato alla perdita di quel denaro, che aveva più volte chiesto indietro. E proprio la mattina dell'omicidio aveva tentato di parlare con la proprietaria telefonandole, ma lei si era rifiutata di incontrarlo.



L'arma del delitto - Gli investigatori del Comando provinciale di Pavia hanno anche trovato la presunta arma del delitto, un coltello su cui sono in corso le analisi scientifiche per confermare il quadro accusatorio.



Intanto, i primi rilievi effettuati sul cadavere della pensionata, che verrà sottoposto ad autopsia soltanto domani, hanno confermato l'omicidio, che sarebbe stato perpetrato tramite una coltellata.



Una prova determinante per le indagini è stata una macchia di sangue lasciata sull'interruttore del bagno della casa della vittima.



Venerdì i carabinieri hanno ascoltato per quasi 8 ore il figlio della donna, Andrea Castaldi, che ha dichiarato di avere trascorso la serata di martedì - quella in cui è avvenuta la morte della Pecorara - in pizzeria con gli amici e di avere sentito telefonicamente la madre prima di uscire.