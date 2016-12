- Questa è una storia che, se non fosse vera,. E' una storia che parte da lontano , che attraversa oltre mezzo secolo e. E' la storia dell' Hedia , una nave sparita nel marzo del 1962 nel Canale di Sicilia con 19 marinai italiani a bordo dei quali non si è saputo più niente. L'imbarcazione sembra essere scomparsa nel nulla, come i marinai.. Le domande senza risposta sono ancora tante. Cosa trasportava l'Hedia? C'è stato un naufragio o la nave stata silurata? E soprattutto che significato ha la frase pronunciata dall'allora presidente del Consiglio Amintore Fanfani ""?Accursio Graffeo è nipote di Filippo , uno dei 19 italiani dei quali non si hanno più notizie da quel marzo 1962. Con lui abbiamo cercato di ricostruire questa storia fatta di silenzi, depistaggi,

Era un ragazzo che nel 1962 aveva appena vent'anni. Nell'agosto del 1961 aveva lasciato la prima volta la sua famiglia e la sua città, Sciacca, nell'Agrigentino, per andare a cercare lavoro nel Nord Italia, come tanti suoi coetanei.

Com'era arrivato dalla Sicilia a Venezia?

A differenza di molti, mio zio Filippo non si orientò verso fabbriche del triangolo industriale ma cercò di continuare ciò che già da giovanissimo aveva provato, la vita in mare iniziata come pescatore, quello era il suo mondo.

Decise si andare nella città lagunare per cercare un imbarco su una nave mercantile, per migliorare le condizioni economiche. Una scelta che era già stata fatta dal fratello maggiore Luigi, mio padre, che a quell'epoca aveva alle spalle diversi anni di navigazione a bordo di grandi navi mercantili e petroliere battenti bandiera inglese.

Come mai si trovava su quella nave?

Per caso direi. Sia lui che mio padre Luigi nel mese di ottobre 1961 si trovavano a Venezia, alla prima occasione mio zio Filippo si è imbarcato senza guardare chi fosse l’armatore, la bandiera e il tipo di nave. Venne assunto sulla nave Generous, nome che poi fu cambiato in Hedia, come marinaio di coperta cinque mesi prima che la stessa nave scomparisse nel nulla.

Aveva raccontato a qualcuno di quel viaggio prima di partire?

A ogni porto in cui attraccava la sua nave spediva sempre una lettera a casa nella quale comunicava la destinazione del viaggio successivo. Ma non era spaventato per quella sua nuova vita, anzi si dimostrava tranquillo e maturo nonostante quella fosse la sua prima esperienza fuori casa. Come tutti i ragazzi di vent'anni aveva tanti sogni e certo non si sarebbe immaginato ciò che sarebbe successo.

Cosa successe dopo il presunto naufragio della nave?

Per prima cosa bisogna sottolineare che le ricerche della nave furono oltremodo tardive. Accadde una cosa molto strana, a mio avviso un vero e proprio depistaggio. Sette giorni dopo la scomparsa della nave, avvenuta il 14 marzo 1962 nei pressi dell'arcipelago tunisino di La Galite, radio Malta fece sapere di avere intercettato da radio Tunisi un messaggio proveniente dalla Hedia. Una comunicazione in cui l'imbarcazione su cui viaggiavano i marinai italiani faceva sapere di trovarsi in difficoltà per via di una violenta burrasca che proprio in quelle ore imperversava nel Canale di Sicilia. Questo dispaccio venne accolto con speranza dalle famiglie dei membri dell'equipaggio, ma dopo poco si rivelò incredibilmente falso. Infatti radio Tunisi, interpellata dal nostro consolato, rispose prima confermando a parole il suo dispaccio e successivamente smentendo ufficialmente di averlo mai diramato.



