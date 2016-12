Preti pedofili, il Papa conferma la linea dura

foto Ansa Correlati Pedofilia, il Papa allontana il cardinale Law 14:14 - Linea dura e intransigente anche del nuovo Pontefice contro la pedofilia all'interno della Chiesa. Papa Francesco conferma infatti la "linea voluta da Benedetto XVI" perché si agisca "con decisione per quanto riguarda i casi di abuso sessuale". Il tema è stato affrontato dal Santo Padre nell'udienza con mons. Gerhard Ludwig Muller, prefetto della congregazione per la dottrina della fede. - Linea dura e intransigente anche del nuovo Pontefice contro la pedofilia all'interno della Chiesa. Papa Francesco conferma infatti la "linea voluta da Benedetto XVI" perché si agisca "con decisione per quanto riguarda i casi di abuso sessuale". Il tema è stato affrontato dal Santo Padre nell'udienza con mons. Gerhard Ludwig Muller, prefetto della congregazione per la dottrina della fede.

Per il Pontefice vanno anzitutto promossi le misure di protezione dei minori, l'aiuto di quanti in passato abbiano sofferto tali violenze, i procedimenti dovuti nei confronti dei colpevoli, l'impegno delle Conferenze episcopali nella formulazione e attuazione delle direttive necessarie in questo campo tanto importante per la testimonianza della Chiesa e la sua credibilità. Papa Francesco ha quindi assicurato che nella sua attenzione e nella sua preghiera per i sofferenti le vittime di abusi sono presenti in modo particolare.