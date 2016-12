Per il Papa lavanda dei piedi in carcere

foto Ansa Correlati Guarda le foto

Papa Francesco celebra la messa del Giovedì Santo all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo di Roma. Durante la liturgia il Pontefice laverà i piedi a 12 giovani detenuti di nazionalità e confessioni diverse. Tra loro due ragazze, una italiana di religione cattolica e una serba di fede musulmana. La lavanda dei piedi, ha spiegato Bergoglio, "è simbolo del fatto che chi è più in alto deve servire gli altri".

"Questo è commovente -ha proseguito il Pontefice -: Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. E lui stesso spiega loro: capite quello che ho fatto per voi, voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, Signore e Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi l'uno all'altro. Vi ho dato l'esempio perché voi facciate lo stesso l'un l'altro".



Papa Bergoglio spiega però che "tra noi non è che dobbiamo sempre lavarci i piedi. Dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Varie volte mi sono arrabbiato con uno, con un altro... Lascia perdere, e se ti chiede un favore, fallo. Aiutarci l'un l'altro: questo è quello che Gesù ci insegna e quello che io faccio".



"Adesso faremo questa cerimonia di lavarci i piedi - ha concluso la breve omelia - e ciascuno di noi pensi: io davvero sono disposto a servire, aiutare l'altro? Pensi quello soltanto, e questo segno è una carezza di Gesù, che fa perché Gesù è venuto proprio per questo, per servire e per aiutarci".



Al termine della celebrazione, Papa Francesco ha donato uova di cioccolato e colombe pasquali ai giovani detenuti, invitandoli ad "andare avanti senza farsi rubare la speranza".