Omicidio Meredith, le tappe del giallo

17:04 - La sera dell'1 novembre 2007, la studentessa inglese Meredith Kercher viene uccisa nell'appartamento di Perugia, che condivideva con l'americana Amanda Knox. Ecco tutte le tappe della vicenda fino alla sentenza di Cassazione.

2007



1 NOV - Meredith, studentessa inglese di 22 anni, in Italia per Erasmus, viene ammazzata in serata con una coltellata alla gola nel proprio appartamento. Il corpo viene trovato il 2 novembre in camera da letto, coperto da un piumone.



6 NOV - In carcere finiscono Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba Diya. Amanda, 20 anni, americana (di Seattle), era la coinquilina di Meredith e studia all'Universita' per stranieri di Perugia. Sollecito, 24 anni, pugliese, laureando in ingegneria, ha da un paio di settimane una storia con Amanda. Lumumba, 38 anni, originario dell'ex Zaire, dal 1988 vive in Umbria dove gestisce un pub in cui lavorava Amanda. Tutti e tre si dichiarano estranei all'omicidio. Contro Patrick ci sono le dichiarazioni di Amanda, ma lui sostiene che si trovava nel suo locale, cosa confermata da un professore universitario.



9 NOV - Il gip convalida i fermi.



15 NOV - Tracce del dna di Meredith e Amanda vengono rilevate su un coltello da cucina sequestrato a casa di Sollecito. 19 NOV - Rudy Hermann Guede, 21 anni, ivoriano vissuto a lungo a Perugia dove e' stato in affidamento presso una famiglia, e' ricercato per omicidio aggravato e violenza sessuale.



20 NOV - Patrick Lumumba viene rimesso in liberta' mentre Rudy e' bloccato dalla polizia a Magonza, in Germania.



6 DIC - Rudy e' trasferito in Italia.



2008



27 MAG - Il gip Claudia Matteini archivia il procedimento penale nei confronti di Patrick Lumumba. 19 GIU - I pm Giuliano Mignini e Manuela Comodi depositano l'atto di chiusura indagini. Per loro Mez fu uccisa da Amanda, Raffaele e Rudy per futili motivi.



16 SET - Il gup Paolo Micheli accoglie la richiesta di rito abbreviato per Rudy Guede.



18 OTT - Al termine della loro requisitoria i pm chiedono al gup di Perugia la condanna all'ergastolo per Guede e il rinvio a giudizio per Sollecito e la Knox.



28 OTT - Il Gup condanna a 30 anni di reclusione Rudy e manda a processo Amanda e Raffaele.



2009



18 GEN - Inizia il processo per Amanda e Raffaele.



18 NOV - Si apre davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia il processo d'appello nei confronti di Rudy Guede.



5 DIC - La corte d'Assise di Perugia,escludendo le aggravanti, condanna Amanda a 26 anni di carcere e Raffaele a 25.



22 DIC - La corte d'Assise d'Appello riduce da 30 a 16 anni la pena inflitta a Rudy. Concesse le attenuanti generiche.



2010



4 MAR - Depositate le motivazioni della sentenza di primo grado nei confronti di Amanda e Raffaele. Hanno ucciso spinti da un movente "erotico, sessuale, violento".



22 MAR - Depositate anche le motivazioni sulla condanna a Rudy Guede: "concorse pienamente", scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello, all'omicidio di Meredith. 24 NOV - Si apre il processo d'appello per Amanda e Raffaele.



16 DIC - La Cassazione conferma la condanna a 16 anni per Rudy Guede. La pena diventa cosi' definitiva.



18 DIC - La Corte d'assise d'Appello di Perugia accoglie la richiesta delle difese per una nuova perizia del Dna presente sul coltello considerato l'arma del delitto e sul gancetto del reggiseno di Mez. Gli accertamenti tecnici, diranno sei mesi dopo i consulenti della corte, "non sono attendibili".



2011



4 OTT - La corte d'Assise d'appello assolve i due imputati dall'omicidio "per non avere commesso il fatto" e ne dispone la scarcerazione. Il pg ne aveva chiesto l'ergastolo.



15 DIC - Depositate le motivazioni. Secondo i giudici di secondo grado i "mattoni" su cui si e' basata la condanna "sono venuti meno": c'e' una "insussistenza materiale" degli indizi, dalle tracce di Dna all'arma del delitto. E l'ordinamento "non tollera la condanna dell'innocente".



2013



25 MAR - Il processo ad Amanda e Raffaele approda in Cassazione. Il pg chiede l'annullamento della sentenza di assoluzione, definita un "raro concentrato di violazioni di legge e di illogicita"'.



26 MAR -La Suprema corte annulla la sentenza di secondo grado e rinvia alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo processo.



30 SET - A Firenze si apre il nuovo processo di appello.

26 NOV - Il pg Alessandro Crini chiede condanne a 30 anni per Knox e 26 per Sollecito.



2014



30 GEN - La Corte d'assise d'appello di Firenze condanna a 28 anni e sei mesi e 25 anni la Knox e Sollecito per il quale viene anche disposto il divieto di espatrio.



29 APR - Depositate le motivazioni della sentenza di condanna. Si compongono di 337 pagine. Contro la sentenza hanno fatto ricorso in Cassazione le difese dei due giovani.



2015



25 MAR - Comincia il processo in Cassazione.