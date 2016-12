Bimbi maltrattati, suora arrestata a Trapani

foto LaPresse 13:58 - Una suora, Teresa Mandirà, è stata arrestata dalla squadra mobile di Trapani: l'accusa è maltrattamenti e lesioni personali nei confronti di bambini. La religiosa dell'Istituto "Pio X" di Valderice è ai domiciliari. Nell'inchiesta sono coinvolti un'altra suora e quattro dipendenti dell'istituto. A tutti è stato imposto il divieto di avvicinarsi ai bambini, che, nelle scorse settimane, in via cautelativa, erano stati trasferiti in altri centri. - Una suora, Teresa Mandirà, è stata arrestata dalla squadra mobile di Trapani: l'accusa è maltrattamenti e lesioni personali nei confronti di bambini. La religiosa dell'Istituto "Pio X" di Valderice è ai domiciliari. Nell'inchiesta sono coinvolti un'altra suora e quattro dipendenti dell'istituto. A tutti è stato imposto il divieto di avvicinarsi ai bambini, che, nelle scorse settimane, in via cautelativa, erano stati trasferiti in altri centri.

Lo scorso febbraio la sezione reati contro i minori della Mobile di Trapani aveva trasferito in altre strutture tutti i bambini - una decina - ospiti della casa del fanciullo "San Pio X", in contrada San Marco, a Valderice, gestita dalle suore Oblate al Divino amore. Il provvedimento era stato adottato in via precauzionale, in quanto gli investigatori stavano indagando sui maltrattamenti. La "San Pio X" è gestita dalle religiose, ma vi operano anche figure professionali esterne: insegnanti, psicologi e assistenti sociali.