16:57

- Il 265esimo successore di Pietro dovrà essere non troppo anziano ma neanche inesperto, meglio se con un età inferiore ai 65 anni. Pastore delle genti e pure abbastanza forte da guidare le riforme di cui la Chiesa Romana ha urgente bisogno. E' questo il profilo che del prossimo Pontefice fanno i bookmakers anglosassoni. Sono almenoche nel Regno Unito accettano puntate sul possibile successore di Benedetto XVI. Non sono accessibili dall'Italia perché non autorizzati dai monopoli di Stato a esercitare nel nostro Paese, a meno che non si usi un sistema per oscurare l'ip.