Verso il Conclave, un patto tra cardinali

10:29 - Da giovedì 28 febbraio, Ratzinger non è più Papa. Il suo pontificato è concluso e la sede è vacante, guidata, per il momento, dal cardinal Tarcisio Bertone. Il mondo atttende i prossimi passi della Curia. Primo fra tutti la data del Conclave. Che si preannuncia complicato.

Ci sarebbe un accordo, forse addirittura un patto segreto, tra due importanti "fazioni" di cardinali, stipulato prima di entrare in Conclave per eleggere il nuovo Papa. Il partito romano e i cardinali di Stati Uniti ed Europa centrale vogliono voltare pagina, e portare in Vaticano, tranquillità, una guida certa, e soprattutto totale assenza di scandali.



Romani e antiromani - Ma è sui nomi che si rischia lo scontro, che appunto le due parti, romani, soprattutto i cardinali italiani, e antiromani, (Nord America ed Europa non latina) vorrebbero evitare. Meglio quindi, per entrambi, accordarsi su chi escludere. Secondo il Giorno, "sgraditi" paiono essere i cardinali Keith O'Brian, che voleva sciogliere il nodo del celibato, troppo anche per i riformatori, e Schoenborg, da sempre avversario di Angelo Sodano, curiale per eccellenza. I giochi ovviamente sono tutti da fare, e le due fazioni potrebbero, onde evitare un Conclave lungo e litigioso, decidere di spartirsi il soglio petrino e la poltrona di segretario di Stato.



Due nomi su tutti - certo con il rischio di bruciarsi subito: come Papa Odilo Pedro Scherer, pastore di San Paolo, e come braccio destro l'ortodosso Mario Piacenza. Entrambi, si sussurra, dovranno, soprattutto, riformare. Una parola che piace a molti, persino ai curiali ortodossi come Francesco Coccopalmerio o Jean-Louis Tauran, che paiono aprire a coloro che spingono per il cambiamento, dimostrando almeno quella elasticità politica che serve per un accordo.



Congregazioni pre-Conclave convocate per lunedì - Sono in arrivo ai cardinali le lettere di convocazione inviate dal cardinale decano Angelo Sodano per le congregazioni generali pre-Conclave. Le Congregazioni sono convocate con inizio lunedì prossimo, 4 marzo, alle 9.30 nell'Aula Nuova del Sinodo.