Dieci storie solidali, dieci campioni

foto Ansa 12:00 - Chi pensa che non ci sia più spazio per solidarietà e amore per il prossimo si tenga libera una data del gennaio 2014, il giorno in cui i City Angels consegneranno il loro tredicesimo premio. Più che un trofeo, "Il campione" è un riconoscimento che Mario Furlan (fondatore degli angeli metropolitani), l'osservatorio Mediawatch e i direttori di 14 testate giornalistiche italiane (dall'Ansa a Tgcom24) assegnano a dieci persone da prendere a modello.

Per l’anno in corso, la cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano, alla presenza - tra gli altri - di Giuliano Pisapia. “Il Campione” è andato a rappresentanti di ogni settore del sociale, sport compreso.



Dieci premi, dieci storie

Non tutte sconosciute ma tutte emblematiche, come quella di Lorenzo Tetti, venditore di panini vicino al Politecnico di Milano che si rifiuta di pagare il pizzo e conferma la sua denuncia in aula. La mala gli brucia il furgone ma lui non si tira indietro. Oppure Ester Castano, giornalista senza contratto e senza tutele che documenta le malefatte del sindaco di Sedriano (Milano) mandandolo ai domiciliari. In cambio riceve pallottole in redazione. Oppure Selene Biffi, brianzola pronta a partire per Kabul per fondare una scuola di cantastorie per tramandare cultura e storia millenaria. E ancora: don Maurizio Patriciello, di Caivano (Caserta) umiliato dal Prefetto di Napoli per aver chiamato “signora” la sua parigrado di Caserta. Campione dei senzatetto è risultato Wainer Molteni, ex barbone che in un agriturismo dà lavori ai clochard. Premiato anche Fabrizio Labanti, parrucchiere che taglia i capelli ai più deboli e li rassetta in vista di un colloquio di lavoro. Dalle istituzioni arrivano Andrea Valentino (il poliziotto buono di Milano, vicequestore che spesso riesce a sciogliere le tensioni di piazza “solo” col dialogo) e Vincenzo Cappello (sindaco di Piedimonte Matese, Caserta) che da anni rinuncia all’indennità di carica per devolverla ai più deboli. Campione non solo nel sociale Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina, Inter e Nazionale, premiato per Inter Campus, l’associazione che promuove lo sport fra i ragazzi del Terzo Mondo.



Campioncini oggi, Campioni domani

In parallelo al riconoscimento “senior”, giunge alle sesta edizioni il premio “Il Campioncino”, pensato per i giovanissimi che si danno da fare nel sociale, a scuola o nel tempo libero. A vincere sono state cinque scuole medie milanesi che hanno affiancato e collaborato con i City Angels. Si tratta degli studenti del Feltrinelli, dei licei Bottoni, Virgilio, Tito Livio e del Brera-Lagrange

Sauro Legramandi

Twitter: @Sauro71