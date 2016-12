Arrivano i divieti per la sigaretta elettronica

foto Twitter

- Il sindaco di Lomazzo, in provincia di Como, rischia di essere l'apripista per la battaglia contro la sigaretta elettronica. Gianni Rusconi, primo cittadino leghista di questo piccolo comune di 10 mila abitanti, ha infatti firmato un'ordinanza che d'ora in poi proibisce l'uso della sigaretta all'interno del municipio, negli uffici pubblici, nella biblioteca, in asili e scuole. Un divieto adottato anche da Alitalia, Trenitalia e Trenord.