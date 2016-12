foto Dal Web

- Come riferisce il sito belicenews.it, il cimitero di Agrigento ospiterà manifestazioni culturali, concerti di musica sacra e mostre. A coordinare il palinsesto delle iniziative ci sarà un vero e proprio direttore artistico, l'organizzatore di eventi Mario Pardo. “Il titolo di direttore artistico è forse un po’ fuori luogo” ha dichiarato Pardo, ma non riesco a trovare altra definizione per l’incarico. Il cimitero può diventare punto culturale in città quale centro di aggregazione sociale”.